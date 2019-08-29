ФК "Локомотив" увеличил доход от продажи абонементов по сравнению с прошлым сезоном

МОНАКО, 29 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Локомотив" выручил с продажи абонементов на 18% больше средств, чем в прошлом сезоне. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.

"Локомотив" поднял цены на абонементы перед текущим сезоном, в связи с чем болельщики команды высказывали недовольство. Клуб завершил продажу абонементов 28 августа.

"Абонементную программу оцениваю положительно. Мы продали примерно на 10% меньше абонементов, чем в прошлом году, и выручили примерно на 18% больше, чем в том сезоне", - сказал Кикнадзе.

По его словам, клуб работает над разработкой пакетов билетов на домашние матчи Лиги чемпионов. "Локомотив" попал в группу D, где сыграет с итальянским "Ювентусом", испанским "Атлетико" и немецким "Байером".

После семи туров чемпионата России железнодорожники находятся на четвертом месте в таблице.