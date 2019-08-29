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Футбол в России

Дзюба: "Зениту" в Лиге чемпионов досталась тяжелая группа без явного фаворита

По словам форварда "Зенита", клубу достались не самые лучшие соперники

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба считает, что петербургской команде достались непростые соперники по группе в Лиге чемпионов, при этом он затруднился назвать фаворита квартета. Слова 31-летнего футболиста приводит пресс-служба "Зенита".

В четверг в Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов, в ходе которой действующий чемпион России, посеянный в первую корзину, попал в группу G с командами "Бенфика" (Португалия), "Лион" (Франция) и "Лейпциг" (Германия).

"Если брать группу "Локомотива", то наша - удачная, а если в целом, то не самые лучшие соперники, не очень удобные. "Лион", "Бенфика", "Лейпциг" - все команды неприятные, со всеми "Зенит" играл. Тяжелая группа без явного фаворита, но и без явного аутсайдера", - сказал Дзюба.

"Лейпциг" - самая сильная команда из четвертой корзины, поэтому никаких преимуществ у нас не будет. Это Лига чемпионов, там нет команд, которые можно легко пройти. Повоюем! Я ждал "Динамо Загреб", но ничего страшного", - добавил футболист.

Календарь матчей "Зенита" в Лиге чемпионов станет известен позднее. Матч первого тура сине-бело-голубые проведут 17 или 18 сентября. Финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 пройдет 30 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе.

Теги
Российский футболДзюба, Артем Сергеевич
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