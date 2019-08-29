Гендиректор ФК "Локомотив" доволен, что соперником в ЛЧ стал "Ювентус" с Роналду в составе

МОНАКО, 29 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" доволен тем, что в Москву на матч Лиги чемпионов приедет в составе "Ювентуса" Криштиану Роналду. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.

"Локомотив" попал в группу D, где сыграет с итальянским "Ювентусом", испанским "Атлетико" и немецким "Байером".

"Доволен итогами жеребьевки. Доволен тем, что приедет много хороших команд, ни одного слабого соперника. Доволен тем, что приедет Роналду, и тем, что есть возможность встретиться с "Атлетико" и показать, что за минувшие два года мы кое-чему научились. Думаю, что наших болельщиков и вообще всех ждет интересный групповой турнир", - сказал Кикнадзе.

Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем "Золотого мяча". "Локомотив" играл в 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетико" в марте 2018 года и уступил в обеих встречах (1:5 - дома, 0:3 - в гостях).