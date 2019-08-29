Футболист "Локомотива" Игнатьев заявил, что мечтал сыграть против Роналду

ТАСС, 29 августа. Защитник московского футбольного клуба "Локомотив" Владислав Игнатьев мечтал сыграть против португальского форварда итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Слова футболиста приводит пресс-служба "Локомотива".

В четверг в Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов, в ходе которой "Локомотив", посеянный в четвертую корзину, попал в группу D с командами "Ювентус", "Атлетико" (Испания) и "Байер" (Германия).

"Нам попался "Ювентус", а я всю жизнь мечтал сыграть против Криштиану Роналду. С нетерпением жду матчей против "Ювентуса", - сказал Игнатьев.

В составе "Локомотива" выступает немецкий защитник Бенедикт Хёведес, перешедший в московский клуб из "Ювентуса".

"Конечно, я рад встретиться со старыми друзьями из "Ювентуса" и уже поговорил с несколькими из них, нам досталась сложная группа. У "Байера" хорошая атака, как, впрочем, и у "Ювентуса", а "Атлетико" - вообще одна из лучших команд Европы. Нам будет непросто, но мы стали сильнее, чем в прошлом году, набрались опыта, научились на ошибках и выложимся по полной. В футболе возможно все, необходимо полагаться на свои сильные стороны и ничего не бояться", - заявил Хёведес.

Календарь матчей "Локомотива" в Лиге чемпионов станет известен позднее. Матч первого тура железнодорожники проведут 17 или 18 сентября. Финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 пройдет 30 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе.