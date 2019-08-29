Дриусси: цель "Зенита" - выйти из группы в Лиге чемпионов

ТАСС, 29 августа. Аргентинский нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Себастьян Дриусси заявил, что цель команды в Лиге чемпионов - выход из группы. Слова 23-летнего футболиста приводит пресс-служба петербургской команды.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов прошла в четверг в Монако. По ее итогам "Зенит" попал в группу G, где сыграет с португальской "Бенфикой", французским "Лионом" и немецким "Лейпцигом".

"Нам достались сильные соперники, потому что в Лиге чемпионов других не бывает. Но их можно проходить, тут все будет зависеть от нас, от нашего настроя и подготовки. Цель - постараться выйти из группы и провести достойный турнир", - сказал Дриусси.

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович отметил, что в группе все команды подобрались одного уровня. "Группа очень тяжелая, без явных фаворитов, шансы у всех четырех команд равны, нас ждет упорная борьба. Надеюсь, все сложится для нас успешно. Группа ровная, амбиции есть у всех команд, не только у нас, так что это даже опасная группа. Мы верим в себя, за счет желания и амбиций должны достигать результатов", - сказал он.

Календарь матчей "Зенита" в Лиге чемпионов станет известен позднее. Матч первого тура сине-бело-голубые проведут 17 или 18 сентября. Финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 пройдет 30 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе.