Гендиректор "Зенита" назвал "Лион" самым опасным соперником клуба в Лиге чемпионов

МОНАКО, 29 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Самым опасным соперником "Зенита" на групповой стадии Лиги чемпионов является французский "Лион", считает генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев. Об этом он рассказал ТАСС после жеребьевки.

Действующий чемпион России попал в группу G с командами "Бенфика" (Португалия), "Лион" и "Лейпциг" (Германия).

"Жеребьевка могла быть и лучше и хуже, очень ровная группа с известными нам соперниками. Есть за что рассчитаться и с "Бенфикой", и с "Лейпцигом" - мы вылетали от них в плей-офф в Лиге чемпионов и Лиге Европы. "Лион" мы тоже знаем, играли против него. Думаю, из всех трех команд он сейчас самый опасный и по уровню игры, и по составу", - сказал Медведев.

В межсезонье "Лион" покинули лидеры, в частности полузащитники Танги Ндомбеле и Набиль Фекир. "Раненый зверь опасен вдвойне. Уход лидеров мы тоже учитываем. На их место приходят новые игроки, они могут быть более результативными и надежными", - подчеркнул Медведев.

По словам гендиректора "Зенита", присутствие "Зенита" и "Бенфики" в одной группе важно с точки зрения противостояния России и Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций, где Португалия пытается догнать Россию в споре за шестое место, дающее право выставить в Лиге чемпионов три команды. "Не стал бы никого выделять в составах соперников, сейчас мы начнем анализировать их. Во всех трех командах есть очень хорошие игроки", - подытожил Медведев.