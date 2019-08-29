Тихонов: футболисты "Браги" оказались индивидуально сильнее игроков "Спартака" в матче ЛЕ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Футболисты российского клуба "Спартак" показали стремление победить в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против "Браги", но игроки португальской команды превзошли красно-белых в индивидуальном мастерстве. Таким мнением с ТАСС поделился бывший игрок "Спартака" Андрей Тихонов.

В четверг "Спартак" уступил на своем поле "Браге" со счетом 1:2. Первая встреча также завершилась победой португальцев (1:0).

"Матч показал, что уровень мастерства футболистов "Браги" выше уровня игроков "Спартака", - сказал Тихонов. - Хотя "Спартак" показал желание победить, но этого оказалось недостаточно. Нельзя сказать, что "Брага" показала сегодня хорошую командную игру, просто португальцы отталкивались от результата первого матча, им было психологически легче. Повлияло отсутствие Гуса Тила, который не может играть в Лиге Европы, но при этом участвует в матчах чемпионате России, из-за этого рисунок игры постоянно меняется".

Тихонов отметил, что красно-белые практически не создали опасных моментов в прошедшей игре. "Из опасного можно вспомнить удар Самуэля Жиго в первом тайме и несколько подходов во второй половине встречи. "Брага" просто не добежала в моменте с голом Зелимхана Бакаева", - отметил Тихонов.

"Брага" завоевала право на выступление в групповом этапе Лиги Европы. "Спартак" завершил еврокубковую кампанию.