Кононов: тяжелый график повлиял на результат матча "Спартака" в квалификации Лиги Европы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" находились не в оптимальном физическом состоянии в матче квалификации Лиги Европы с португальской "Брагой", это повлияло на результат игры. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Олег Кононов.

"Спартак" уступил в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы "Браге" со счетом 1:2. Первый матч красно-белые проиграли со счетом 0:1. Команда завершила выступление в еврокубках.

"Тяжелый график продолжается, он влияет на физическое состояние игроков. Физиологию не обманешь, от этого брак в передачах и потеря концентрации", - сказал тренер.

По словам тренера, у него нет претензий к игрокам. "Они отдали все силы, что у них были", - подчеркнул он.

"Спартак" строит новую команду

Кононов рассказал, почему "Брага", имея такой же плотный график, сумела выиграть. "Перед ответной игрой с нами они в игре чемпионата поменяли 10 игроков, мы - четыре. Мы строим новую команду, основные игроки [Джордан] Ларссон и [Гус] Тил играть в Лиге Европы не имели права. "Брага" же могла играть спокойно двумя составами, этот клуб системно подходит к своему развитию каждый год, но обыграть его, конечно же, было можно", - отметил он.

"Да, у нас не получилось противостояние с "Брагой", но в своем чемпионате за этот период они проиграли и сыграли вничью, а мы взяли шесть очков. Нам сегодня не повезло, игра в первые минуты удавалась, но, к сожалению, в конце тайма упустили две контратаки соперника. Моментов мы создали больше и играли лучше, я выпустил Бакаева-младшего на фланг, который хорош в тренировках, и Джано. Мы забили, но этого оказалось мало", - добавил он.

"Брага" выступит в основной стадии Лиги Европы, жеребьевка группового этапа состоится в пятницу.