Кононов: несколько футболистов "Спартака" покинут клуб в скором времени

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Ряд футболистов покинут "Спартак" в ближайшее время. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Олег Кононов.

В четверг "Спартак" уступил в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы португальской "Браге" со счетом 1:2.

"Нам нужны хорошие игроки высокого уровня, про личности говорить не буду. Будут новички, также будет ряд футболистов, которые покинут "Спартак". Идет серьезное перестроение команды, и это возможно. Мне нравится, как в "Спартаке" работают, настроение игроков", - сказал Кононов.

По словам тренера, в клубе понимают, что нужно приобрести опорного полузащитника. "Ведь ушли ключевые игроки, которые ранее показывали результат в центральной зоне. Нацеленность на укрепление есть, руководство все понимает", - подчеркнул он.