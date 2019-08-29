Российские баскетболистки вышли в финал ЧЕ для игроков не старше 16 лет

ТАСС, 29 августа. Женская сборная России по баскетболу обыграла команду Испании со счетом 64:60 в матче полуфинала чемпионата Европы по баскетболу среди игроков не старше 16 лет. Соревнования проходят в Скопье.

В финале россиянки встретятся с командой Литвы, которая в полуфинальной встрече обыграла француженок (54:51). Финал пройдет в пятницу.

На групповом этапе россиянки обыграли представительниц Венгрии, Италии и Финляндии и вышли в плей-офф с первого места в группе, в 1/8 финала российские спортсменки были сильнее команды Дании (95:47), в четвертьфинале - команды Латвии (65:63).

Турнир проходит с 1976 года, сборная России пять раз становилась победителем турнира, также на счету российских баскетболисток одна серебряная и две бронзовые награды, кроме того, сборная СССР побеждала на турнире восемь раз и один раз становилась бронзовым призером. Чаще всех на континентальном первенстве побеждала команда Испании - десять раз.