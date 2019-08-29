Чемпионат "Формулы-1" после перерыва возобновляется этапом в Бельгии

ТАСС, 30 августа. Программа 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2019 года - Гран-при Бельгии - стартует в пятницу двумя свободными практиками. Летняя пауза, длившаяся четыре недели, подошла к концу, теперь лучшие гонщики мира готовы к продолжению борьбы.

Безоговорочным лидером в Спа приехал пятикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", опережающий партнера по команде финна Валттери Боттаса на 62 очка. Однако опасаться ему стоит голландца Макса Ферстаппена из "Ред Булл", который ударно провел последние четыре гонки перед перерывом, одержав две победы и однажды финишировав вторым. Попробуют догнать лидеров оба пилота "Феррари" - немец Себастьян Феттель и монегаск Шарль Леклер, провалившие первую половину чемпионата.

В летнюю паузу "Ред Булл" и "Торо Россо" произвели обмен пилотами - француз Пьер Гасли не оправдал ожиданий главной команды австрийского концерна и был отправлен во второй коллектив. На повышение пошел таец Александер Албон. Перейти в "Ред Булл" мог и второй пилот "Торо Россо" россиянин Даниил Квят, но руководство основной команды решило проверить в деле Албона, а уже в конце года определить, кто из них двоих будет партнером Ферстаппена в следующем сезоне.

Бельгийская трасса "Спа-Франкоршам" считается одной из самых зрелищных в календаре чемпионата, для многих пилотов она является любимой. Особенным украшением автодрома можно назвать связку поворотов "Красная вода". Трасса достаточно скоростная, на ней практически нет препятствий для обгона соперников. При этом резкий перепад высот, самый длинный круг в чемпионате и непредсказуемые погодные условия делают этап еще более интересным.

Рекордсменом по количеству побед в Бельгии является семикратный чемпион мира немец Михаэль Шумахер - шесть раз. Пять побед на счету бразильца Айртона Сенны. Из действующих пилотов чаще других выигрывал в Спа финн Кими Райкконен - четыре раза. По три победы в активе Хэмилтона и Феттеля, одна - у австралийца Даниэля Риккьярдо.

Первая часть свободных заездов начнется в 12:00 мск, вторая - в 16:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00 мск) и квалификация (16:00 мск). Завершится программа этапа воскресной гонкой (16:10 мск).