Павлюченкова уступила Бертенс во втором круге US Open

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила голландке Кики Бертенс в матче второго круга Открытого чемпионата США. Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.

28-летняя россиянка уступила голландке, которая посеяна на турнире под седьмым номером, со счетом 5:7, 4:6. Эта встреча стала седьмой между спортсменками. Бертенс одержала пятую победу, два раза выигрывала Павлюченкова. В третьем круге голландка сыграет немкой Юлией Гёргес.

Павлюченкова занимает 45-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету 12 титулов на турнирах WTA. Высшим достижением россиянки на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытых чемпионатов Австралии (2017, 2019), Франции (2011), США (2011) и Уимблдона (2016).

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, соревнования в женском одиночном разряде проходят с 1887 года. US Open является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет рекордные $57 млн, соревнования завершатся 8 сентября. Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака.