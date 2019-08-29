Российские теннисистки завершили выступление на US Open в одиночном разряде

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская проиграла американке Кристи Ан в матче второго круга Открытого чемпионата США (US Open). Спортсменка стала последней российской теннисисткой, покинувшей основную сетку турнира.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Ан. Соперницы впервые встречались между собой. В следующем круге 27-летняя американка сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.

20-летняя Калинская занимает 127-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Выход во второй круг стал для россиянки высшим достижением на турнирах Большого шлема. Ранее она завершала участие в стартовых раундах на Открытых чемпионатах США (2019) и Австралии (2018, 2019), а также на Уимблдоне (2018). Ан до этого тоже не преодолевала первый круг ни на одном из турниров серии Большого шлема.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, соревнования в женском одиночном разряде проходят с 1887 года. US Open является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет рекордные $57 млн, соревнования завершатся 8 сентября. Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака.