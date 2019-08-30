СМИ: футболист "Интера" Икарди может перейти в "Монако"

ТАСС, 30 августа. Аргентинский нападающий итальянского футбольного клуба "Интер" Мауро Икарди может стать игроком "Монако", выступающего в чемпионате Франции. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, "Интер" готов продать 26-летнего форварда за €65 млн. Сам Икарди покидать итальянский клуб не планирует. Сообщается, что "Монако" предложил игроку зарплату в размере €10 млн в год.

Ранее главный тренер команды Антонио Конте заявил, что не рассчитывает на Икарди в предстоящем сезоне. Утверждается, что нападающий был отстранен от тактических тренировок команды, а его игровой номер был отдан бельгийскому коллеге по амплуа Ромелу Лукаку, который перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Интер" этим летом. Интерес к форварду также проявляют итальянские "Ювентус", "Наполи" и "Рома".

Икарди перешел в "Интер" из "Сампдории" в 2013 году. Он сыграл в 219 матчах за клуб, отличился 124 раза и отдал 28 результативных передач. Дважды игрок становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии. По результатам сезона-2017/18 Икарди был признан лучшим футболистом первенства.