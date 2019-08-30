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Зимние олимпийские виды спорта

Биатлонистка Услугина объявила о завершении профессиональной карьеры

Спортсменка родила сына в августе текущего года
Ирина Услугина Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Ирина Услугина
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Ирина Услугина не собирается возобновлять профессиональную карьеру после рождения ребенка. Об этом она рассказала ТАСС.

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Услугина в июне прошлого года сообщила о решении сделать перерыв в карьере, однако не исключила возвращения в биатлон. В августе этого года она родила сына.

"Мои планы на данный момент - быть рядом с моим ребенком, возвращение я не планирую, нет такой возможности, - сказала Услугина. - Буду переходить на уровень любителя".

"Спорт - это мой стиль жизни, даже сейчас у меня хоть и маленькие, но ежедневные тренировки, и все это лишь только для себя, для удовольствия", - добавила она.

Услугиной 31 год, она является победительницей и призером чемпионатов России. Имеет опыт выступления на чемпионатах Европы и мира. Приняла участие в трех сезонах Кубка мира, лучший результат показала в 2018 году - девятое место в гонке преследования на этапе в Тюмени.

Биатлонистка до заключения в 2015 году брака с Сергеем Услугиным выступала под фамилией Трусова.

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