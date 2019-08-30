Глава Европейского союза дзюдо считает, что россияне достойно борются за медали ЧМ

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Сборная России по дзюдо является сильной командой и достойно бьется за медали чемпионата мира, проходящего в Токио. Таким мнением с ТАСС поделился президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик.

За три дня до конца чемпионата мира на счету российской команды две медали - серебро и бронза. Серебряную медаль завоевала бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Наталья Кузютина в весовой категории до 52 кг, бронзу - Денис Ярцев в весовой категории до 73 кг.

"Сегодня нашему российскому дзюдоисту Ильясу Ниязову предстоит побороться за выход в финал с прошлогодним чемпионом мира корейцем Чо Гухамом. Завтра в весовой категории свыше 100 кг выступит наш дзюдоист Инал Тасоев, впереди еще и командный турнир. Все российские спортсмены борются за медали уверенно и достойно. Это серьезная и сильная сборная", - сказал Соловейчик.

Чемпионат мира в Токио завершится 1 сентября командными соревнованиями.