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ЧМ по дзюдо в Токио

Глава Европейского союза дзюдо считает, что россияне достойно борются за медали ЧМ

За три дня до конца турнира у сборной России две медали - серебро и бронза
Президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик
© Донат Сорокин/ТАСС

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Сборная России по дзюдо является сильной командой и достойно бьется за медали чемпионата мира, проходящего в Токио. Таким мнением с ТАСС поделился президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик.

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За три дня до конца чемпионата мира на счету российской команды две медали - серебро и бронза. Серебряную медаль завоевала бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Наталья Кузютина в весовой категории до 52 кг, бронзу - Денис Ярцев в весовой категории до 73 кг.

"Сегодня нашему российскому дзюдоисту Ильясу Ниязову предстоит побороться за выход в финал с прошлогодним чемпионом мира корейцем Чо Гухамом. Завтра в весовой категории свыше 100 кг выступит наш дзюдоист Инал Тасоев, впереди еще и командный турнир. Все российские спортсмены борются за медали уверенно и достойно. Это серьезная и сильная сборная", - сказал Соловейчик.

Чемпионат мира в Токио завершится 1 сентября командными соревнованиями.

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ЧМ по дзюдо в Токио
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