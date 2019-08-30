Тренер "Зенита" Семак назвал небольшой вероятность участия Дриусси в матче со "Спартаком"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Шансы на участие нападающего петербургского футбольного клуба "Зенит" Себастьян Дриусси в матче чемпионата России против московского "Спартака" невелики. Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер петербургского клуба Сергей Семак.

Легкой жизни не будет. "Зенит" и "Локомотив" узнали соперников по группам в футбольной ЛЧ

"Спартак" сыграет с "Зенитом" в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра пройдет 1 сентября в Москве. Аргентинец получил повреждение икроножной мышцы 10 августа в гостевом матче пятого тура с московским "Динамо" (2:0).

"Шанс такой [на участие Дриусси] есть, небольшой. Сегодня посмотрим, как он проведет занятие в общей группе, а потом уже будем решать по его самочувствию", - сказал Семак.

В четверг футболисты "Спартака" дома проиграли португальской "Браге" со счетом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и завершили борьбу в еврокубках. "Что касается Лиги Европы - там команды хорошего уровня даже на стадии квалификации, и мы в прошлом году столкнулись со сложностями, пройти квалификацию не так просто. С точки зрения чемпионата России ситуация другая, в последнем матче против "Крыльев Советов" "Спартак" смотрелся очень уверенно", - поделился мнением Семак.

Тренер "Зенита" также отметил игру полузащитника "Спартака" Гуса Тила, который перешел в московский клуб в начале августа. "Хорошее приобретение, я думаю, что позиция того же Тила и не только его, а игроков, которые в центре поля, - это одна из ключевых позиций на поле, центр очень и очень важен. Имея такого футболиста, игра становится более разнообразной, креативной. Игрок без слабых мест, очень силен, для каждого тренера появление или нахождение в составе игрока хорошего уровня, который может решить исход матча, - это здорово", - сказал Семак.

После семи туров в активе "Спартака" и "Зенита" по 14 очков. Такое же количество очков у "Краснодара", "Локомотива" и "Ростова". По дополнительным показателям "Спартак" идет вторым, "Зенит" - пятым.