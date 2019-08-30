Сочи в ноябре примет Интерконтинентальный кубок по скелетону

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) утвердила проведение в ноябре этого года в Сочи Интерконтинентального кубка по скелетону. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации бобслея России Елена Аникина по итогам визита в Москву главы IBSF Иво Ферриани.

В российской столице глава международной федерации провел встречу с министром спорта Павлом Колобковым.

"Иво Ферриани прилетел на встречу с министром для обсуждения ряда вопросов, - рассказала Аникина. - В частности, на ней была достигнута договоренность о том, что Сочи с 19 по 24 ноября 2019 года примет Интерконтинентальный кубок".

"В России уже около пяти лет не проходили международные соревнования по бобслею и скелетону, поэтому наша федерация благодарна за оказанное доверие. Министерство спорта в этом вопросе нас поддержало", - отметила она.

Интерконтинентальный кубок пройдет на санно-бобслейной трассе в Красной поляне, которая в 2014 году принимала олимпийские соревнования.