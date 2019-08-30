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Зимние олимпийские виды спорта

Сочи будет претендовать на проведение ЧМ по бобслею и скелетону 2024 года

По словам главы Федерации бобслея России Елены Аникиной, международная федерация предложила России подать заявку на проведение соревнований
Президент Федерации бобслея России Елена Аникина Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Президент Федерации бобслея России Елена Аникина
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сочи станет кандидатом на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону 2024 года. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации бобслея России Елена Аникина по итогам визита в Москву главы Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Иво Ферриани.

В российской столице глава международной федерации провел встречу с министром спорта Павлом Колобковым.

"Международная федерация предложила нам подать заявку на проведение чемпионата мира 2024 года. Мы дали согласие, поэтому сейчас приступаем к подготовке необходимых документов. Помимо Сочи, на проведение турнира будет претендовать канадский Уистлер", - сообщила Аникина.

Выборы места проведения чемпионата мира пройдут летом 2020 года. В случае успеха, высока вероятность, что до 2024 года Сочи также примет два или три этапа Кубка мира.

Чемпионат мира планируется провести на санно-бобслейной трассе, которая в 2014 году принимала олимпийские соревнования.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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