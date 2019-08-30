СМИ: игрок клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" Казинс будет арестован за домашнее насилие

ТАСС, 30 августа. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Демаркус Казинс будет арестован по обвинению в домашнем насилии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на газету USA Today.

По информации источника, заявление на 29-летнего Казинса написала бывшая девушка игрока, у пары есть общий семилетний сын. В настоящий момент правоохранительные органы выдали ордер на арест игрока. Баскетболисту грозит до года лишения свободы.

"Мы знаем об обвинениях в адрес Казинса и, конечно, серьезно рассматриваем этот вопрос, - заявил представитель НБА Майк Басс. - Мы собираем информацию и вскоре дадим оценку происходящим событиям".

Казинс был выбран под общим пятым номером на драфте НБА в 2010 году "Сакраменто", за который он выступал до 2017 года. С 2017 по 2018 год он играл за "Нью-Орлеан", с 2018 по 2019 год - за "Голден Стэйт". Летом он подписал однолетний контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс".

В апреле 2019 года он получил повреждение четырехглавой мышцы левого бедра во втором матче первого раунда плей-офф против "Лос-Анджелес Клипперс" (131:135). В регулярном чемпионате сезона-2018/19 НБА центровой набирал в среднем 16,3 очка за матч, делал 8,2 подбора и 3,6 передачи.

Казинс четыре раза участвовал в Матче всех звезд НБА. Он является олимпийским чемпионом 2016 года и чемпионом мира - 2014.