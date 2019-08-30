Бывший футболист "Баварии" Оливер Кан войдет в совет правления клуба

ТАСС, 30 августа. Немецкий вратарь Оливер Кан, выступавший за "Баварию" (Мюнхен) и сборную Германии, войдет в совет правления немецкого клуба. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Баварии".

50-летний Кан подписал пятилетний контракт, который вступил в силу 1 января 2020 года. По истечении срока действия контракта председателя правления Карла-Хайнца Румменигге 31 декабря 2021 года Кан займет его должность.

"Занять такой ответственный пост - это большая честь для меня, - заявил Кан. - Я благодарю наблюдательный совет и президента клуба Ули Хёнесса за оказанное доверие. Я тесно связан с клубом, он очень сильно повлиял на мою жизнь. Спортивный и экономический успех, верность болельщикам, ответственность перед историей и ценностями клуба - все эти вещи характеризуют "Баварию", в будущем я хотел бы поддерживать развитие эти характеристик вместе с сотрудниками, а также с коллегами по наблюдательному совету".

"Мы убеждены в том, что у Кана хорошие перспективы карьерного роста в системе менеджмента нашего клуба, - заявил Хёнесс. - Оливер был выдающимся игроком в истории нашего клуба, капитаном "Баварии" и сборной Германии на протяжении многих лет, он выиграл очень много титулов. После успешной карьеры Кан получил степень магистра делового администрирования в области общего управления и параллельно начал вести собственный бизнес. Кан знает футбол и имеет обширные знания в экономике, мы убеждены, что Кан - тот самый человек, который может обеспечить "Баварии" дальнейшее процветание".

В составе "Баварии" Кан стал восьмикратным чемпионом Германии, шесть раз выиграл Кубок страны, восемь раз - Суперкубок Германии, пять раз - Кубок немецкой лиги, по одному разу - Лигу чемпионов (2001) и Кубок УЕФА (1996). Кан семь раз был признан лучшим голкипером чемпионата Германии, дважды - футболистом года в Германии (2000, 2001). Помимо "Баварии" Кан также выступал за немецкий "Карлсруэ".

В составе сборной Германии он провел 87 матчей, стал серебряным призером, лучшим игроком и вратарем чемпионата мира 2002 года. Также он выиграл чемпионат Европы 1996 года, стал бронзовым призером чемпионата мира 2006 года в Германии и Кубка конфедераций 2005 года.