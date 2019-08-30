Морозов: российские дзюдоистки показали удовлетворительный результат на ЧМ в Токио

Российские дзюдоистки завершили выступление в индивидуальных соревнованиях с одной серебряной медалью, завоеванной бронзовым призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро Натальей Кузютиной в весовой категории до 52 кг.

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по дзюдо показала удовлетворительный результат на чемпионате мира, который проходит в Токио. Таким мнением с ТАСС поделился главный тренер команды Дмитрий Морозов.

"Я не могу поставить однозначную оценку выступлению команды, но мы могли добиться большего - эта команда способна на большее, я уверен, - рассказал Морозов. - Их выступление расцениваю как удовлетворительное, эти девочки волновались больше нас с вами".

Морозов подчеркнул, что доволен выступлением Кузютиной. "Я от души ее поздравляю, заслуженная и надежная медаль. Замечательно боролась Дарья Межецкая, но в ее случае вмешалась судейская ошибка, как и в схватке Анастасии Конкиной. Перед чемпионатом на сборах заболела Саша Бабинцева, сегодня в середине ее схватки я увидел, это сказывается", - отметил Морозов.

"И все-таки команда прогрессирует, это видно по результатам двух прошлых лет - мы сделали значительный шаг вперед. И у нас до Игр в Токио есть год, чтобы стать еще лучше", - добавил Морозов.

В субботу соревнования женщин на чемпионате мира завершатся выступлением спортсменок в весовой категории свыше 78 кг. Россиянки в этом весе на турнире в Токио не выступают. 1 сентября пройдет командный турнир.