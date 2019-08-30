Итудис: главная задача ЦСКА - стать командой

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первоочередная задача баскетбольного клуба ЦСКА - наладить взаимодействие между игроками и стать командой. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер армейцев Димитрис Итудис.

ЦСКА летом подписал контракты с Майком Джеймсом, Роном Бэйкером, Дэрраном Хиллиардом, Костой Куфусом, Йоханнесом Фогтманом и Янисом Стрелниексом.

"У нас была прекрасная команда, которая выиграла две Евролиги, но для этого ей потребовалось время. И сейчас у нас совершенно новая команда. Много новых талантливых игроков, и необходимо время, чтобы наладить взаимопонимание. Наша первая и главная задача - стать командой, настоящей командой", - сказал Итудис.

В предыдущем сезоне ЦСКА стал победителем Евролиги и Единой лиги ВТБ. Новый сезон Единой лиги стартует 25 сентября.