Член исполкома МОК Ферриани посетит форум "Россия - спортивная держава"

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Глава Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Иво Ферриани в этом году посетит форум "Россия - спортивная держава". Об этом ТАСС сообщила президент Федерации бобслея России Елена Аникина по итогам визита Ферриани в Москву.

Международный форум "Россия - спортивная держава" пройдет в Нижнем Новгороде 10 и 11 октября. О решении посетить мероприятие Ферриани сообщил во время встречи с министром спорта РФ Павлом Колобковым, которая состоялась в пятницу.

"Во время визита Ферриани заявил о высоком значении России для международного спортивного сообщества. По его словам, страница непростого периода отношений перевернута, важным шагом на пути к этому стали произошедшие в национальной федерации изменения", - рассказала Аникина.

"Иво Ферриани пообещал оказывать поддержку российскому спорту не только в качестве президента международной федерации, но и будучи членом исполкома МОК. Министр поблагодарил его за возможность посетить Россию, оказанную поддержку и выразил надежду на плодотворное сотрудничество", - отметила собеседница агентства.

Особое внимание президент IBSF уделил антидопинговой работе Федерации бобслея России. "За это направление в нашей федерации теперь отвечает специальный человек, который действует в тесном сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством в рамках подписанного между нами соглашения. Президент международной федерации отметил, что в этом вопросе мы работаем в нужном направлении", - сказала Аникина, которая возглавила организацию в марте этого года.

На посту президента она сменила бывшего бобслеиста Александра Зубкова, который был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.