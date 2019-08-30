{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Проголосовать за талисман летней Универсиады 2023 года смогут все жители России

Власти Свердловской области сделают выбор талисмана максимально открытым

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Талисман летней Универсиады, которая пройдет в России в 2023 году, будет выбран путем голосования, в нем сможет поучаствовать любой житель России, сообщил в пятницу департамент информационной политики Свердловской области.

На эту тему
Ожидаемый выбор. Екатеринбург стал столицей Всемирной летней Универсиады - 2023

"Выбор талисмана Универсиады-2023 будет проводиться максимально открыто, чтобы возможность предложить свой вариант и проголосовать за понравившегося персонажа получили все жители Российской Федерации", - говорится в сообщении департамента.

В настоящее время в Екатеринбурге, который примет Универсиаду, идет подготовка мастер-плана соревнований, уже разработан проект комплексной программы по организации и проведению игр.

Часть объектов, на которых будут проводиться состязания, полностью готова уже сегодня, однако несколько площадок предстоит построить. Самые масштабные работы развернутся на территории, прилегающей к международному выставочному центру "Екатеринбург-ЭКСПО", где разместится Деревня спортсменов Универсиады.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В этом году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
КХЛ
Крикунов: хоккеисты "Динамо" Брюквин и Индрашис полностью восстановились от травм
В первой игре нового сезона КХЛ московское "Динамо" сыграет против "Торпедо"
Читать полностью