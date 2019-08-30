Проголосовать за талисман летней Универсиады 2023 года смогут все жители России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Талисман летней Универсиады, которая пройдет в России в 2023 году, будет выбран путем голосования, в нем сможет поучаствовать любой житель России, сообщил в пятницу департамент информационной политики Свердловской области.

"Выбор талисмана Универсиады-2023 будет проводиться максимально открыто, чтобы возможность предложить свой вариант и проголосовать за понравившегося персонажа получили все жители Российской Федерации", - говорится в сообщении департамента.

В настоящее время в Екатеринбурге, который примет Универсиаду, идет подготовка мастер-плана соревнований, уже разработан проект комплексной программы по организации и проведению игр.

Часть объектов, на которых будут проводиться состязания, полностью готова уже сегодня, однако несколько площадок предстоит построить. Самые масштабные работы развернутся на территории, прилегающей к международному выставочному центру "Екатеринбург-ЭКСПО", где разместится Деревня спортсменов Универсиады.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В этом году Красноярск был столицей зимней Универсиады.