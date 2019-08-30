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Российская легкоатлетка Медведева дисквалифицирована на восемь лет за допинг

25-летняя Екатерина Медведева специализируется на спортивной ходьбе

ТАСС, 30 августа. Россиянка Екатерина Медведева дисквалифицирована Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

25-летняя Медведева, специализирующаяся на спортивной ходьбе, подозревалась в использовании запрещенного вещества или метода. Разбирательство против нее было начато в феврале 2019 года. Спортсменка отстранена на восемь лет начиная с 27 марта 2019 года. Также аннулированы ее результаты с 31 января 2018 года по 27 марта 2019 года.

В 2013 году Медведева уже отбывала двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга. Отстранение спортсменки завершилось 12 июня 2015 года, после чего она вернулась к соревнованиям.

Медведева является победительницей юниорского чемпионата мира 2012 года по спортивной ходьбе на дистанции 10 км. Также в ее активе золотая медаль чемпионата России.

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