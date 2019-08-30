Российская легкоатлетка Медведева дисквалифицирована на восемь лет за допинг

ТАСС, 30 августа. Россиянка Екатерина Медведева дисквалифицирована Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

25-летняя Медведева, специализирующаяся на спортивной ходьбе, подозревалась в использовании запрещенного вещества или метода. Разбирательство против нее было начато в феврале 2019 года. Спортсменка отстранена на восемь лет начиная с 27 марта 2019 года. Также аннулированы ее результаты с 31 января 2018 года по 27 марта 2019 года.

В 2013 году Медведева уже отбывала двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга. Отстранение спортсменки завершилось 12 июня 2015 года, после чего она вернулась к соревнованиям.

Медведева является победительницей юниорского чемпионата мира 2012 года по спортивной ходьбе на дистанции 10 км. Также в ее активе золотая медаль чемпионата России.