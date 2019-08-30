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Лига Европы

Азар признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2018/19 по версии УЕФА

На награду также претендовали француз Оливье Жиру и серб Лука Йович
Эден Азар EPA-EFE/ANDY RAIN
Описание
Эден Азар
© EPA-EFE/ANDY RAIN

МОНАКО, 30 августа. /ТАСС/. Бельгийский футболист Эден Азар, в прошлом сезоне выступавший за английский "Челси", признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Церемония вручения наград проходит в пятницу в Монако в рамках жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

В настоящий момент 28-летний Азар является игроком испанского "Реала". На звание лучшего игрока Лиги Европы сезона-2018/19 также претендовали француз Оливье Жиру ("Челси") и серб Лука Йович, который в сезоне-2018/19 играл за немецкий "Айнтрахт" и летом также перешел в "Реал".

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