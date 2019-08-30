Крикунов: хоккеисты "Динамо" Брюквин и Индрашис полностью восстановились от травм

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Нападающие московского хоккейного клуба "Динамо" Владимир Брюквин и Микс Индрашис полностью восстановились от травм к началу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам заявил главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов.

Первую игру регулярного чемпионата КХЛ бело-голубые проведут 2 сентября на своем льду с нижегородским "Торпедо".

"Наконец-то Брюквин и Индрашис вернулись в строй, - сказал Крикунов. - Они полностью восстановились и будут готовы к игре с "Торпедо". Что касается травмы Александра Еременко (вратаря "Динамо" - прим. ТАСС), то он только приступил к тренировкам, ему нужно хотя бы дней 30".

Также Крикунов поделился впечатлениями от первой тренировки команды на площадке североамериканского размера (60 м на 26 м). "Размер площадки будет влиять на нашу игру, многие моменты нужно пересмотреть, особое внимание уделим вбрасываниям, игре в большинстве. Смена площадок будет влиять и на хоккеистов, поэтому тренировки перед играми на больших площадках будем проводить на базе (в Новогорске)", - добавил Крикунов.

Размер "европейской" площадки составляет 60 м (длина) и 30 м (ширина). В настоящее время "Адмирал" (Владивосток) и "Амур" (Хабаровск) имеют "североамериканские" площадки, а с сезона-2019/20 на такой же будет играть казахстанский "Барыс". "Ак Барс" (Казань), "Нефтехимик" (Нижнекамск), подмосковный "Витязь" и московское "Динамо" прошедший сезон провели на "финских" площадках (60 м на 28 м), на которую со следующего сезона также перейдут "Металлург" (Магнитогорск) и "Северсталь" (Череповец).