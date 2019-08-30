Сборная России по регби проведет товарищеский матч против "Коннахта" на стадионе "Динамо"

ТАСС, 30 августа. Мужская сборная России по регби проведет товарищеский матч против ирландского клуба "Коннахт" на стадионе "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина". Об этом сообщает пресс-служба Федерации регби России (ФРР).

Встреча пройдет 7 сентября, начало - 19:00 мск. Этот матч станет последним в рамках подготовки сборной России к Кубку мира.

"Коннахт" основан в 1885 году, он является одним из четырех профессиональных клубов страны, он принимает участие в Pro14 - ежегодном клубном турнире, в котором выступают команды из Ирландии, Италии, Уэльса, Шотландии и ЮАР, всего в соревнованиях играет 14 клубов. В прошлом сезоне "Коннахт" занял третье место в группе А и вышел в плей-офф турнира, где вылетел в четвертьфинале, проиграв ирландскому "Ульстеру" (13:21). В сезоне-2015/16 "Коннахт" стал победителем турнира (в том сезоне в розыгрыше принимали участие 12 команд).

Также "Коннахт" выступает в Кубке европейских чемпионов. В ноябре 2015 года "Коннахт" сыграл матч против российского клуба - красноярского "Енисея-СТМ" в рамках Кубка Вызова (31:14 в пользу "Коннахта").

Кубок мира стартует 20 сентября в Японии. В матче открытия турнира национальная сборная России встретится с хозяевами.