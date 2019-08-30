ЦСКА и "Краснодар" узнали соперников по групповому турниру Лиги Европы

МОНАКО, 30 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА сыграет с болгарским "Лудогорцем", испанским "Эспаньолом" и венгерским "Ференцварошем" в группе H Лиги Европы. Жеребьевка проходит в Монако.

"Зенит" и "Локомотив" узнали соперников по группам в футбольной ЛЧ

Легкой жизни не будет. "Зенит" и "Локомотив" узнали соперников по группам в футбольной ЛЧ

В группе С с "Краснодаром" оказались швейцарский "Базель", испанский "Хетафе" и турецкий "Трабзонспор".

Московская команда, по итогам сезона-2018/19 занявшая четвертое место в чемпионате России, была посеяна в первую корзину.

"Краснодар" по итогам сезона-2018/19 занял третье место в чемпионате России. Клуб стартовал в квалификации Лиги чемпионов с третьего раунда, где по сумме двух встреч обыграл португальский "Порту" (0:1 - дома, 3:2 - в гостях). В раунде плей-офф квалификации российская команда уступила греческому "Олимпиакосу" (0:4 - на выезде, 1:2 - дома) и попала в групповой этап Лиги Европы. При жеребьевке российский клуб находился во второй корзине.

Календарь матчей станет известен позднее. Игры первого тура пройдут 19 сентября. Финал Лиги Европы сезона-2019/20 состоится 27 мая на стадионе в Гданьске (Польша).

Соперники ЦСКА

Чемпион Болгарии "Лудогорец" и чемпион Венгрии "Ференцварош" играли друг с другом в первом квалификационном раунде текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Тогда сильнее оказался "Ференцварош" (2:1, 3:2). После этого представитель Венгрии, который наряду с румынским клубом ЧФР имеет самый низкий рейтинг в нынешней Лиге Европы, во втором отборочном раунде обыграл мальтийскую "Валлетту" (3:1, 1:1), в третьем уступил хорватскому "Динамо" (1:1, 0:4), а в раунде плей-офф Лиги Европы оказался сильнее литовской "Судувы" (0:0, 4:2).

"Лудогорец" после вылета из Лиги чемпионов во втором квалификационном раунде Лиги Европы обыграл исландский "Валур", (1:1, 4:0), в третьем - валлийский "Нью-Сейнтс" (5:0, 4:0), в раунде плей-офф по правилу гостевого гола оказался сильнее словенского "Марибора" (0:0, 2:2).

"Эспаньол" в прошлом сезоне чемпионата Испании занял седьмое место. Во втором квалификационном раунде команда обыграла исландский "Стьярнан" (4:0, 3:1), в третьем - швейцарский "Люцерн" (3:0, 3:0), в раунде плей-офф - украинскую "Зарю" (3:1, 2:2).

Соперники "Краснодара"

"Базель" в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Швейцарии, а в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов проиграл австрийскому ЛАСКу (1:2, 1:3), попав в групповой этап Лиги Европы.

"Хетафе" в предыдущем сезоне чемпионата Испании финишировал пятым, завоевав прямую путевку в групповой раунд турнира.

"Трабзонспор" в прошлом розыгрыше чемпионата Турции финишировал четвертым, в третьем квалификационном раунде Лиги Европы клуб обыграл чешскую "Славию" (2:2, 2:1), а в раунде плей-офф - греческий АЕК (3:1, 0:2).