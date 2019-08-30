Школа "Вымпел" станет работать по программе ФХР "Красная машина"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Столичная хоккейная школа объединения "Вымпел" будет работать по национальной программе подготовки игроков "Красная машина". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

ФХР презентовала национальную программу подготовки хоккеистов в августе 2018 года, она была утверждена решением правительства РФ в октябре того же года. При составлении программы был учтен опыт развития отечественного хоккея и наработки ведущих хоккейных стран - Финляндии, Канады, Швеции, США и других. Программа состоит из семи разделов, охватывающих возрастные категории от 5 до 18 лет.

Совместная работа специалистов ФХР и тренеров школы запланирована в рамках заключенного соглашения с ГБУ "Московское городское физкультурно-спортивное объединение" (МГФСО) Москомспорта. Работа направлена на повышение уровня базовой подготовки молодых хоккеистов, предполагает тесное взаимодействие, включая методическую поддержку со стороны ФХР при освоении и использовании программы, а также качественную обратную связь от тренеров школы, что позволит совершенствовать учебно-тренировочный процесс. В текущем сезоне запланирована реализация программных материалов с хоккеистами школы в возрасте с 5 до 10 лет.

"ФХР и всему российскому хоккею важно, чтобы наши школы как можно скорее начали работать по программе "Красная машина", - рассказал первый вице-президент ФХР, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг. - Постепенно по ней будут заниматься во всех школах нашей страны, и "Вымпел" в числе первых. Работа по программе позволит создать хороший фундамент для более продуктивной работы школы с точки зрения воспитания игроков. Мы будем тщательно анализировать результаты работы, чтобы сделать правильные и полезные выводы для составления новых планов.

По словам генерального директора МГФСО Вадима Шумилова, благодаря работе программы "Красная машина", "Вымпел" в обозримой перспективе сможет конкурировать с ведущими школами столичного региона. "Большой плюс программы в том, что она помогает и дает ориентиры в гармоничном и правильном воспитании личности. Мы полностью разделяем философию программы и даже внесли корректировки в календарный план соревнований для команды девятилетних игроков, потому что на данном этапе наиболее важным является привить любовь к хоккею и сформировать навыки здорового образа жизни", - отметил он.

В настоящий момент национальная хоккейная программа проходит этап внедрения в хоккейные школы страны. Предполагается, что по ее методикам будут готовиться хоккеисты в более чем 600 детско-юношеских спортивных школах и специализированных академиях.