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Летние олимпийские виды спорта

ВФЛА дисквалифицировала судью Шкурбицкого за фальсификацию результатов турнира в Иркутске

Арбитр исправил в протоколах результаты спортсменов, тренером которых является

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала на один год судью Василия Шкурбицкого за подделку результатов турнира, который проходил в Иркутске с 10 по 11 августа. Об этом ТАСС сообщила спортивный директор ВФЛА Юлия Тарасенко.

Было установлено, что Шкурбицкий, исполняя обязанности главного судьи "Мемориала иркутских легкоатлетов", исправил в протоколах результаты спортсменов, тренером которых он является. Это было сделано с целью присвоения им спортивных званий и разрядов.

"По итогам рабочей проверки, проведенной ВФЛА совместно с Всероссийской коллегией судей, состоялось заседание бюро президиума ВФЛА. Оно постановило аннулировать протоколы "Мемориала иркутских легкоатлетов" в беговых дисциплинах 100, 200, 400, 800 метров среди мужчин и женщин и отстранить спортивного судью всероссийской категории Василия Шкурбицкого от судейства соревнований в любом качестве сроком на один год", - сообщила Тарасенко.

Также бюро ВФЛА отстранило от судейства соревнований на один год Оксану Булах, которая выполняла на данном турнире функции главного секретаря соревнований.

Вопрос об отзыве у Шкурбицкого звания "Спортивный судья всероссийской категории" будет обсуждаться на очередном заседании президиума ВФЛА, которое пройдет 10 октября.

"Мемориал иркутских легкоатлетов" исключен из календаря соревнований ВФЛА на 2020 год.

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