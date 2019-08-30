Федерация регби России намерена перевести премьер-лигу на систему "осень - весна"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) намерена организовать переход премьер-лиги России на систему "осень - весна". Об этом в пятницу на заседании высшего совета ФРР в пятницу сообщил его председатель Игорь Артемьев.

"Решение о переходе премьер-лиги будет введено только в сентябре, после обсуждения с руководством клубов, сейчас мы проголосовали о целесообразности этого, - подчеркнул Артемьев. - Что касается управления премьер-лигой, то мы намерены вернуть руководство непосредственно ФРР. Хотим создать для этого специальное юридическое лицо, уже обсуждали все издержки, подходы и стандарты. Также намерены увеличить количество команд в премьер-лиге, добавить еще два клуба".

Во время заседания высшего совета ФРР было принято решение сохранить существующий в премьер-лиге лимит на легионеров: в заявке команды может быть не более восьми иностранных игроков, на поле одновременно не может находиться более пяти легионеров в одной команде. В командах по регби-7 в заявке может быть не более трех легионеров, на поле - не более двух.

"Думаем над введением видеоповторов в будущем, хотя бы на решающих матчах, также нужна работа с арбитрами. Беспокоит вопрос погодных условий при переходе на систему "осень - весна", но можно частично решить проблему, используя южные стадионы и улучшая существующие арены. Зато благодаря этому мы синхронизируемся с европейскими чемпионатами", - сказал заместитель председателя высшего совета ФРР Кирилл Яшенков.