Газзаев: ЦСКА и "Краснодар" обязаны выходить из своих групп в Лиге Европы

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Российские клубы ЦСКА и "Краснодар" должны занимать первое или второе место в своих группах и выходить в плей-офф Лиги Европы. Таким мнением с ТАСС поделился заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев.

В пятницу состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. ЦСКА сыграет с болгарским "Лудогорцем", испанским "Эспаньолом" и венгерским "Ференцварошем" в группе H. "Краснодар" будет выступать в группе С вместе со швейцарским "Базелем", испанским "Хетафе" и турецким "Трабзонспором".

"Не важно, какие клубы достались ЦСКА или "Краснодару", обе команды обязаны выходить из группы, - сказал Газзаев. - Не надо переоценивать свои возможности и недооценивать соперника. Конечно, все команды, которые попадают в Лигу чемпионов или Лигу Европы, заслуживают внимания, ведь они являются лучшими представителями своих стран. Но перед армейцами и краснодарцами должна стоять четкая задача - выйти из группы, и выполнить эту задачу реально".

В Лиге чемпионов Россия будет представлена петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом". Подопечные Сергея Семака сыграют с португальской "Бенфикой", французским "Лионом" и немецким "Лейпцигом" в группе G. Железнодорожники оказались в группе D с итальянским "Ювентусом", испанским "Атлетико" и немецким "Байером". Не сумели преодолеть квалификацию Лиги Европы столичный "Спартак" и тульский "Арсенал".

"Уровень футбола в России зависит от успешного выступления национальной сборной и наших клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы, если все российские команды смогут выйти в плей-офф, то это будет хорошим показателем. Помимо клубных целей, стоит задача всероссийского масштаба - улучшить качество футбола в стране. Когда "Спартак" и "Арсенал" не проходят стадии квалификации, то о каком уровне футбола мы можем говорить в России? Если наши команды будут вылетать на таких ранних стадиях, то это лишь негативно скажется на уровне национального чемпионата и общем рейтинге российского футбола в УЕФА", - заключил бывший тренер сборной России.