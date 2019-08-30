Эрмитаж открыл выставку картин футболистов "Зенита"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж открыл в пятницу в Форуме Главного штаба выставку картин футболистов петербургского "Зенита", выполненных по мотивам "Черного квадрата" Казимира Малевича.

"Мы открываем нашу небольшую выставку в рамках общественного Форума Эрмитажа - места, где происходят полумузейные события, и сегодня мы продолжаем замечательную акцию, это часть нашей общественно-художественной деятельности. Футболисты нашего любимого клуба "Зенит" нарисовали картины по мотивам "Черного квадрата" Казимира Малевича - того "Черного квадрата", который хранится в Эрмитаже. Здесь будет небольшая выставка, после чего эти вещи будут переданы в благотворительную организацию, будет организован аукцион, средства от которого пойдут в фонд помощи детям с синдромом аутизма", - рассказал на открытии выставки генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак и 10 игроков клуба 22 августа нарисовали свои картины по мотивам произведения Малевича. Картина "Черный квадрат" была написана российским художником-авангардистом Малевичем в 1915 году, затем художник выполнил еще несколько таких же работ. Оригинал картины, написанный в 1915 году, хранится в Третьяковской галерее в Москве, вторая картина, написанная в 1930 году, - в Государственном Эрмитаже, третья находится в коллекции Государственного Русского музея в Петербурге.

Картины футболистов исполнены в зенитовской гамме с использованием синего, белого и голубого цветов. Внутри четких квадратов игроки "Зенита" изобразили геометрические фигуры и различные символы. По оценке искусствоведов, эти картины отвечают стилю авангарда.

"Поскольку все эти картины созданы по мотивам супрематического квадрата, а сам Малевич говорил, что его главное желание - создать то искусство будущего, где каждый будет рисовать и каждый будет художником, то это вполне можно считать супрематизмом третьего тысячелетия", - сказал ТАСС куратор выставки, старший научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Аркадий Ипполитов.

Выставка картин футболистов "Зенита" в Эрмитаже продлится до 8 сентября, затем работы будут проданы на благотворительном аукционе, средства от которого получит первый в России центр системной поддержки людей с расстройствами аутистического спектра "Антон тут рядом".