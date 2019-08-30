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Летние неолимпийские виды спорта

Состав сборной России по регби на Кубок мира будет объявлен в воскресенье

В окончательную заявку войдет 31 игрок

ТАСС, 30 августа. Федерация регби России заявила, что состав мужской сборной России на Кубок мира будет объявлен в воскресенье. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Состав будет объявлен в 12:00 мск. В окончательную заявку на турнир войдет 31 игрок. 9 сентября российская команда вылетит в Японию, 7 сентября россияне проведут товарищеский матч против ирландского клуба "Коннахт" на стадионе "ВТБ-Арена" в Москве.

В понедельник на пресс-конференции в ТАСС главный тренер сборной России Лин Джонс заявил, что состав будет объявлен до понедельника.

Кубок мира стартует 20 сентября в Японии. В матче открытия турнира национальная сборная России встретится с хозяевами. Также на турнире сборная России сыграет на групповом этапе со сборными Ирландии, Самоа и Шотландии.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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