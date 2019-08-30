Более 2 тыс. человек примут участие в международном марафоне в Липецке

ЛИПЕЦК, 30 августа. /ТАСС/. Участниками осеннего международного марафона, который впервые пройдет в Липецке 13 октября, станут более двух тысяч человек. На старт планирует выйти и временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов, сообщила пресс-служба администрации региона.

"Первый в истории области Международный марафон пройдет в Липецке 13 октября. Организаторы анонсируют множество сюрпризов, в том числе участие в забегах известных хоккеистов, футболистов и олимпийских чемпионов, среди которых будет бронзовый призер чемпионата Европы по марафону Дмитрий Сафронов", - говорится в сообщении.

Всего для участников доступны пять дистанций: марафон 42,2 км, 10 км для любителей и 3 км для новичков, дети смогут пробежать дистанции 300 и 600 метров. Для всех спортсменов предусмотрена развлекательная программа, а также питание на трассе и многое другое.

"Марафоны в разных городах всегда собирают тысячи участников. Массовые забеги вдохновляют людей на активность. Все вокруг улыбаются, радуются, бегунов поддерживают зрители. Эти эмоции хочется пережить снова. Я уверен, что каждый, кто выберет свою дистанцию и пробежит свои километры на липецком марафоне, испытает себя и станет еще лучше и еще сильнее", - приводит пресс-служба слова Артамонова.