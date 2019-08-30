МОК определил даты и места проведения квалификационных турниров по боксу к ОИ-2020

С 3 по 14 февраля 2020 года пройдет квалификационный турнир в регионе Азия/Океания в китайском Ухане, с 20 по 29 февраля состоится африканская квалификация в Дакаре (Сенегал), с 13 по 23 марта пройдет европейский отбор в Лондоне, с 26 марта по 3 апреля состоится американская квалификация в Буэнос-Айресе, с 13 по 24 мая в Париже пройдет мировая квалификация, в которой смогут принять участие только те спортсмены, кто еще не сумел завоевать путевку на Игры.

ТАСС, 30 августа. Рабочая группа Международного олимпийского комитета (МОК) по боксу определила даты и места проведения мирового и континентальных квалификационных турниров по боксу к летним Олимпийским играм в Токио 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

"Квалификационные соревнования - это честный и прозрачный отбор на Олимпийские игры с равными возможностями для представителей всех национальных олимпийских комитетов, - заявил председатель рабочей группы Моринари Ватанабэ. - Рабочая группа делает все возможное для организации соревнования мирового класса и обеспечения наилучших условий для спортсменов".

Также было объявлено о создании группы представителей спортсменов (Athlete Ambassador Group), которая будет отвечать за обмен информацией между спортсменами и рабочей группой, и начале совместной работы с международной консалтинговой компании, которая проведет независимую экспертизу процесса судейства на квалификационных соревнованиях и Олимпийских играх.

30 ноября 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде 2020 года. Решение было принято после начала расследования в отношении Международной ассоциации бокса (AIBA), ответственной за проведение квалификационных турниров к Олимпийским играм. В мае Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.

На Олимпийских играх в соревнованиях по боксу примут участие 186 мужчин и 100 женщин. Летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа, соревнования по боксу состоятся с 25 июля по 9 августа.