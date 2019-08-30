Зарубьян: ЦСКА постарается победить в каждом матче группового этапа Лиги Европы

МОНАКО, 30 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА ставит цель выиграть все матчи группового этапа Лиги Европы. Об этом ТАСС в пятницу рассказал коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян.

Жеребьевка основной стадии Лиги Европы прошла в пятницу в Монако. ЦСКА попал в группу Н вместе с болгарским "Лудогорцем", испанским "Эспаньолом" и венгерским "Ференцварошем".

"Конечно, ЦСКА ставит перед собой определенную цель - стараться побеждать в каждом матче и приносить стране рейтинговые очки, в которых она сегодня нуждается, - сказал Зарубьян. - Хотели ли мы, чтобы в соперники досталась португальская "Витория" и мы в очном споре набрали баллы в таблицу коэффициентов УЕФА? Честно говоря, не очень этого хотелось по причине достаточно долгого перелета, не хотелось тратить время в дороге, учитывая достаточно плотный календарь".

Также Зарубьян отметил, что у ЦСКА не будет легких соперников в группе. "Лудогорец" - достаточно опытный еврокубковый боец, а "Эспаньол" выступает в чемпионате Испании, в особом представлении он не нуждается. Да, у него выше уровень, но, может и прозвучит банально, простых соперников уже нет - все борются, сражаются и ставят перед собой определенные цели", - сказал он.

Игру первого тура армейцы проведут 19 сентября. Финал Лиги Европы сезона-2019/20 состоится 27 мая на стадионе в Гданьске (Польша).