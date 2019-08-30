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Лига Европы

Главный тренер "Краснодара": клуб попал в группу Лиги Европы без явных аутсайдеров

Российский клуб сыграет в группе с "Базелем", "Хетафе" и "Трабзонспором"
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев Андрей Шрамко/ТАСС
Описание
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев
© Андрей Шрамко/ТАСС

ТАСС, 30 августа. Российский футбольный клуб "Краснодар" попал в группу Лиги Европы, где нет лидеров или аутсайдеров. Такое мнение высказал главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев, слова которого приводит пресс-служба клуба.

В пятницу состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. "Краснодар" будет выступать в группе С вместе со швейцарским "Базелем", испанским "Хетафе" и турецким "Трабзонспором".

"Мы попали в серьезную группу, "Базель" - многократный чемпион Швейцарии и постоянный участник Лиги чемпионов. Турецкий выезд всегда очень непростой, "Трабзонспор" играет неудобно для любого соперника, "Хетафе" в прошлом сезоне очень достойно выступал в чемпионате Испании, долгое время шел в зоне Лиги чемпионов. В нашей группе нет лидеров и аутсайдеров, игры будут сложными и интересными. Ну а на то, насколько это была хорошая или плохая жеребьевка, мы посмотрим в конце группового этапа", - сказал Матвеев.

"У нас в соперниках три сильных клуба, у "Краснодара" могут быть хорошие перспективы в этой группе, но легких матчей не предвидится. "Базель" обладает опытом выступлений в Лиге чемпионов, "Хетафе" прогрессирует в последние годы, а "Трабзонспор" может доставить проблемы, особенно на своем поле. Будет непросто, но я уверен в своей команде. Нужно проходить в следующий раунд", - заявил сербский защитник "Краснодара" Урош Спайич.

Календарь матчей "Краснодара" станет известен позднее. Финал Лиги Европы состоится 27 мая на стадионе в Гданьске (Польша).

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