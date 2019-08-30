Ари верит, что "Краснодар" дойдет минимум до полуфинала Лиги Европы

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Нападающий российского футбольного клуба "Краснодар" Ари верит, что команде под силу дойти до полуфинальной стадии Лиги Европы. Таким мнением 33-летний футболист поделился с ТАСС.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоялась в пятницу. "Краснодар" сыграет в группе С со швейцарским "Базелем", испанским "Хетафе" и турецким "Трабзонспором".

"Я уверен, что мы сможем выйти из группы, - сказал Ари. - У нас очень сильная команда. "Краснодару" достались непростые соперники, в особенности хочу отметить "Базель", который является одним из сильнейших клубов в чемпионате Швейцарии и регулярно выступает в еврокубках. Но мы играли и с более серьезными соперниками, так что уверен в том, что "Краснодар" выйдет из группы".

"В футболе бывают абсолютно разные ситуации, невозможное становится возможным. "Краснодар" стал большим клубом в России за последние несколько лет. Я верю, что мы сможем дойти до полуфинала турнира как минимум, нашей команде это под силу", - заключил нападающий "Краснодара".

Календарь матчей "Краснодара" станет известен позднее. Финал Лиги Европы состоится 27 мая на стадионе в Гданьске (Польша).