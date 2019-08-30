Гончаренко выделил сильные стороны соперников ЦСКА по группе в Лиге Европы

ТАСС, 30 августа. Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги жеребьевки основной стадии Лиги Европы для своей команды. Слова специалиста приводит пресс-служба клуба.

Жеребьевка прошла в пятницу в Монако. ЦСКА попал в группу Н вместе с болгарским "Лудогорцем", испанским "Эспаньолом" и венгерским "Ференцварошем".

"Эспаньол" не нуждается в представлении, это команда из сильного чемпионата, которая умеет контролировать мяч, организованно обороняется, быстро переходит из обороны в атаку. Нас ждут два сложных, но интересных матча. Такие тесты для молодых футболистов - то, что нам нужно", - сказал Гончаренко.

"Ситуация в "Лудогорце" мне тоже хорошо знакома, поскольку доводилось много общаться с его представителями. Клуб развивается в правильном направлении, в команде сейчас много бразильцев, поэтому их футбол будет чем-то напоминать тот, что исповедует "Эспаньол". На протяжении пяти-семи лет болгары играют как в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы, так и в квалификационных раундах, поэтому имеют серьезный опыт", - добавил 42-летний специалист.

"Как для "Лудогорца", так и для "Ференцвароша" матчи Лиги Европы - самые важные в сезоне, потому что это тот случай, когда ты можешь себя показать. С венгерской командой тоже будет непросто, знаю, что в команде Сергея Реброва (главный тренер "Ференцвароша" - прим. ТАСС) произошел ряд изменений. В футболе может быть всякое, но мы в любом случае должны нацеливать себя на выход из группы и ожидать следующей жеребьевки", - заключил главный тренер ЦСКА.

Игру первого тура армейцы проведут 19 сентября. Финал Лиги Европы сезона-2019/20 состоится 27 мая на стадионе в Гданьске (Польша).