Бабаев: ЦСКА будет непросто выйти из группы в Лиге Европы

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Российскому футбольному клубу ЦСКА будет непросто занять первое или второе место в группе и выйти в плей-офф Лиги Европы. Таким мнением с ТАСС поделился генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

В пятницу состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Армейцы сыграют с болгарским "Лудогорцем", испанским "Эспаньолом" и венгерским "Ференцварошем" в группе H.

"Название соперников не должно никого вводить в заблуждение. Это Лига Европы, тут каждая команда будет стараться выйти из группы, надеюсь, что нам это удастся. Я не согласен с оценкой, что ЦСКА досталась легкая группа. Против нас будут играть два чемпиона своих стран ("Лудогорец" и "Ференцварош" являются действующими победителями чемпионатов Болгарии и Венгрии соответственно - прим. ТАСС) и достаточно крепкий середняк из Испании, так что ЦСКА будет непросто выйти из группы", - считает Бабаев.

Расписание матчей ЦСКА будет известно позднее. Финал Лиги Европы пройдет 27 мая на стадионе в Гданьске (Польша).