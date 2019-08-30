Россияне Болозин и Телицын завоевали серебро ЧМ по академической гребле

ТАСС, 30 августа. Российские спортсмены Никита Болозин и Максим Телицын завоевали серебряные награды чемпионата мира по академической гребле в соревновании двоек без рулевого в легком весе. Турнир проходит в Австрии.

Болозин и Телицын показали результат 6 минут 42,070 секунды. Победу одержали представители Италии Джузеппе Ди Маре и Раффаэле Серио (6.37,750), бронза досталась спортсменам из Бразилии Вангелису Перейре и Эмануэлю Боржесу (6.45,280). Соревнования двоек без рулевого в легком весе не являются олимпийской дисциплиной.

Болозин и Телицын принесли команде первую медаль на мировом первенстве. На прошлогоднем чемпионате мира в Болгарии сборная России завоевала одну бронзовую медаль.

24-летний Болозин впервые завоевал медаль мирового первенства, в активе 28-летнего Телицына серебряная награда чемпионата мира - 2017 в соревновании четверок в легком весе.

Чемпионат мира по академической гребле завершится 1 сентября.