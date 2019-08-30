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Футбол в России

Поле "ВТБ-Арены" будет готово к игре ФК "Динамо" после регбийного матча

Встреча с участием сборной России по регби пройдет 7 сентября, следующий домашний матч в РПЛ "Динамо" проведет 15 сентября
"ВТБ-Арена" Станислав Красильников/ТАСС
Описание
"ВТБ-Арена"
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Газон на "ВТБ-Арене" будет полностью готов к следующему домашнему матчу футбольного клуба "Динамо" после товарищеской игры мужской сборной России по регби. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управляющей компании "Динамо".

Встреча с участием сборной России пройдет 7 сентября. Следующий домашний матч в Российской премьер-лиге "Динамо" проведет 15 сентября, бело-голубые примут "Уфу".

"Мы уверены, что поле будет полностью готово к первому матчу с участием "Динамо" в сентябре, поскольку проведение регбийного матча сравнимо по нагрузке на газон с проведением матча по футболу. При этом у наших специалистов отработана схема по устранению возможных повреждений газонного покрытия после любых мероприятий на поле стадиона", - заявили в пресс-службе.

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