Стало известно расписание матчей ЦСКА и "Краснодара" в Лиге Европы

ТАСС, 30 августа. Опубликовано расписание матчей российских футбольных клубов ЦСКА и "Краснодар" на групповом этапе Лиги Европы. Календарь опубликовала пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В пятницу состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. ЦСКА сыграет с болгарским "Лудогорцем", испанским "Эспаньолом" и венгерским "Ференцварошем" в группе H. "Краснодар" будет выступать в группе С вместе со швейцарским "Базелем", испанским "Хетафе" и турецким "Трабзонспором".

В первом туре ЦСКА 19 сентября на выезде сыграет с "Лудогорцем", ответная встреча в Москве состоится 28 ноября. Первый домашний матч столичный клуб проведет 3 октября против "Эспаньола", ответная встреча команд состоится 12 декабря в Испании. Первый матч с "Ференцварошем" ЦСКА проведет дома 24 октября, а 7 ноября сыграет в ответной встрече в гостях.

"Краснодар" свой первый матч проведет на выезде против "Базеля" 19 сентября, ответная встреча в Краснодаре состоится 28 ноября. Матчи с "Хетафе" пройдут 3 октября (дома) и 12 декабря (на выезде), с "Трабзонспором" - 24 октября (на выезде) и 7 ноября (дома).

Финал Лиги Европы сезона-2019/20 состоится 27 мая на стадионе в Гданьске (Польша).