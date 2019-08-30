СМИ: футболист "Эвертона" Боласи отказался перейти в ЦСКА

ТАСС, 30 августа. Футболист из Демократической республики Конго Янник Боласи отказался переходить из английского "Эвертона" в московский ЦСКА. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

По информации источника, 30-летний полузащитник отказался перейти в ЦСКА на правах аренды на один год с опцией выкупа, однако ожидается, что до конца недели футболист покинет английский клуб. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €11 млн.

В составе "Эвертона" футболист провел 32 матча, в которых забил два мяча и сделал четыре голевые передачи. Прошедший сезон игрок начал в аренде в английской "Астон Вилле" (21 матч, два гола, пять голевых передач), а завершил в аренде в бельгийском "Андерлехте" (17 матчей, шесть забитых мячей, три результативные передачи). Также Боласи выступал за английские "Кристал Пэлас", "Плимут", "Барнет", "Бристоль Сити" и мальтийскую "Флориану".

В составе сборной ДР Конго Боласи сыграл 36 матчей, забил девять мячей и сделал три голевые передачи. В 2015 году он стал бронзовым призером Кубка африканских наций.