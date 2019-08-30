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Летние олимпийские виды спорта

Чемпионат Европы по художественной гимнастике в 2021 году пройдет в Болгарии

Турнир примет город Варна

ТАСС, 30 августа. Чемпионат Европы по художественной гимнастике в 2021 году примет болгарский город Варна. Об этом сообщает пресс-служба Европейского гимнастического союза (UEG).

В 2022 году европейское первенство пройдет в Тель-Авиве.

Варна впервые примет чемпионат Европы. В болгарском городе проходили чемпионаты мира в 1969 и 1987 годах. Тель-Авив также впервые примет первенство Европы.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет в Киеве, турнир проходит ежегодно. На европейском первенстве 2019 года в Баку российские гимнастки выиграли все восемь золотых медалей, также в их активе три серебряные награды турнира.

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Летние олимпийские виды спорта
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