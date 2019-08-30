AP: финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге

ТАСС, 30 августа. Финальный матч футбольной Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге в 2021 году. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с процессом выбора стадиона.

Матч пройдет на "Газпром Арене", домашнем стадионе петербургского "Зенита", вмещающем 62 315 зрителей. Отмечается, что финал Лиги чемпионов в 2022 году пройдет в немецком Мюнхене на домашнем стадионе "Баварии" "Альянц-Арена", в 2023-м - в Лондоне на стадионе "Уэмбли".