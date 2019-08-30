AP: финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге

ТАСС, 30 августа. Финальный матч футбольной Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге в 2021 году. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с процессом выбора стадиона.
Матч пройдет на "Газпром Арене", домашнем стадионе петербургского "Зенита", вмещающем 62 315 зрителей. Отмечается, что финал Лиги чемпионов в 2022 году пройдет в немецком Мюнхене на домашнем стадионе "Баварии" "Альянц-Арена", в 2023-м - в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
На арене в Петербурге состоялось семь матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Помимо этого, стадион примет четыре матча чемпионата Европы 2020 года.
Процесс выбора места проведения финала Лиги чемпионов 2021 года был запущен 28 сентября. Срок подачи заявок истек 15 февраля. Официально стадионы будут названы на заседании исполкома УЕФА, которое должно пройти в сентябре 2019 года.
Россия принимала финал Лиги чемпионов один раз - в мае 2008 года решающий матч проходил на столичном стадионе "Лужники". В 2020 году финал пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле.