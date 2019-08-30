Призер ЧМ по дзюдо Ильясов сообщил, что пропустил полгода тренировок из-за травмы спины

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира по дзюдо в весовой категории до 100 кг Нияз Ильясов пропустил полгода подготовки из-за травмы спины, полностью россиянин восстановился лишь два месяца назад. Об этом Ильясов рассказал журналистам после выступления в личном турнире на чемпионате, проходящем на олимпийском татами "Ниппон будокан" в Токио.

В финале 24-летний Ильясов уступил португальцу Жорже Фонсеке, который стал первым представителем этой страны, выигравшим чемпионат мира. В поединке за выход в финал россиянин в дополнительное время одолел чемпиона мира прошлого года Чо Гу Хама из Южной Кореи. На предыдущем чемпионате мира Ильясов стал бронзовым призером, также в активе спортсмена золото юношеского чемпионата мира 2015 года.

"Этот сезон для меня был самым сложным в карьере, в самом его начале я травмировал поясницу и вообще не мог бороться пять-шесть месяцев. Потом я проиграл Гран-при в Хорватии в первой же схватке, ушла уверенность, было тяжело настраиваться после всего этого. Восстановился только месяца два назад", - рассказал дзюдоист.

"Но на чемпионат мира я уже ехал выигрывать, - продолжил Ильясов. - У нас здесь, в Токио, каждый из состава мог выиграть, просто кому-то не повезло. И главный урок, который я вынес из этого турнира, - терпи, даже когда не осталось сил, даже когда терпеть уже не можешь. В схватке с корейцем это получилось".

По мнению спортсмена, ему нужно прибавлять в функциональной подготовке. "Не знаю, как было бы дальше, не ошибись кореец в дополнительное время. Не уверен, что я в случае проигрыша отстоял бы бронзу в утешительном финале. А Фонсека хорошо сделал свою работу - бросил меня в начале поединка, а потом отстоял до конца финала. Раз я проиграл, значит ошибся, значит нужно над этим работать, добирать и в функционалке, и в тактике", - считает дзюдоист.

Ильясов признался, что мечтает об участии в Играх. "Олимпиада - это мечта каждого спортсмена, это наш стимул, мы все стремимся к участию в Играх. А в Токио мне нравится, я очень хочу сюда вернуться", - подчеркнул серебряный призер чемпионата мира.